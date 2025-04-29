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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 29 апреля ВСУ уничтожили 950 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 950 860 (+1060) человек,
танков ‒ 10728 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22352 (+14) ед,
артиллерийских систем – 27080 (+42) ед,
РСЗО – 1373 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1146 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 34177 (+94),
крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140) ед,
специальная техника – 3860 (+0).
Как сообщалось, Воздушные силы потеряли истребитель Су-27 при отражении атаки. Истребитель Су-27 был потерян во время выполнения боевого задания.