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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

По состоянию на 29 апреля 2025 уничтожено почти 951 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 29 апреля ВСУ уничтожили 950 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 950 860 (+1060) человек,

  • танков ‒ 10728 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22352 (+14) ед,

  • артиллерийских систем – 27080 (+42) ед,

  • РСЗО – 1373 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1146 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34177 (+94),

  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140) ед,

  • специальная техника – 3860 (+0).

Как сообщалось, Воздушные силы потеряли истребитель Су-27 при отражении атаки. Истребитель Су-27 был потерян во время выполнения боевого задания.

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