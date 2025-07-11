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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

За сутки россияне потеряли более 20 артсистем и 222 дрона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России в войне.

Потери России в войне. / © Associated Press

По состоянию на утро 11 июля ВСУ уничтожили 1031620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 031 620 (+1040) человек,

  • танков – 11013 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 22979 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 30163 (+23) ед

  • РСЗО – 1437 (+0) ед

  • средства ПВО – 1193 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 45003 (+222)

  • крылатые ракеты – 3459 (+14)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 54732 (+76)

  • специальная техника – 3929 (+0).

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио назвал потери РФ и Украины погибшими с начала 2025 года. Так, с начала этого года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

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