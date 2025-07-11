Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Потери России в войне. / © Associated Press

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По состоянию на утро 11 июля ВСУ уничтожили 1031620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 031 620 (+1040) человек,

танков – 11013 (+2) ед

боевых бронированных машин – 22979 (+7) ед

артиллерийских систем – 30163 (+23) ед

РСЗО – 1437 (+0) ед

средства ПВО – 1193 (+0) ед

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45003 (+222)

крылатые ракеты – 3459 (+14)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 54732 (+76)

специальная техника – 3929 (+0).

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио назвал потери РФ и Украины погибшими с начала 2025 года. Так, с начала этого года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

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Дата публикации 16:45, 09.07.25 Количество просмотров 45 Третья штурмовая впервые взяла россиян в плен с помощью наземных роботов