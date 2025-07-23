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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

По состоянию на утро 23 июля ВСУ уничтожили 1 045 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 045 220 (+970) человек,

  • танков – 11041 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин – 23037 (+2) ед,

  • артиллерийских систем – 30722 (+42) ед,

  • РСЗО – 1446 (+1) ед,

  • средства ПВО – 1199 (+0) ед,

  • самолетов – 421 (+0) ед,

  • вертолетов – 340 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47552 (+115),

  • крылатые ракеты – 3533 (+0),

  • корабли / катера – 28 (+0),

  • подводные лодки – 1 (+0),

  • автомобильная техника и автоцистерны – 56041 (+88),

  • специальная техника – 3935 (+0).

Напомним, ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске , прорвавшихся в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор. По информации канала, россияне воспользовались тем, что в одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Через село Зверево оккупанты проникли в самый город.

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