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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
По состоянию на утро 23 июля ВСУ уничтожили 1 045 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 045 220 (+970) человек,
танков – 11041 (+3) ед,
боевых бронированных машин – 23037 (+2) ед,
артиллерийских систем – 30722 (+42) ед,
РСЗО – 1446 (+1) ед,
средства ПВО – 1199 (+0) ед,
самолетов – 421 (+0) ед,
вертолетов – 340 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 47552 (+115),
крылатые ракеты – 3533 (+0),
корабли / катера – 28 (+0),
подводные лодки – 1 (+0),
автомобильная техника и автоцистерны – 56041 (+88),
специальная техника – 3935 (+0).
Напомним, ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске , прорвавшихся в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор. По информации канала, россияне воспользовались тем, что в одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Через село Зверево оккупанты проникли в самый город.