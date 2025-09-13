- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
На поле боя россияне потеряли еще четыре танка и около 40 артсистем.
По состоянию на утро 13 сентября ВСУ уничтожили 1093730 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 093 730 (+950) человек
танков – 11181 (+4) ед
боевых бронированных машин – 23267 (+1) ед
артиллерийских систем – 32707 (+39) ед
РСЗО – 1486 (+1) ед
средства ПВО – 1217 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 341 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 58825 (+358)
крылатые ракеты – 3718 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 61512 (+109)
специальная техника – 3964 (+0)
Напомним, минувшей ночью Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов. В Ленинградской области беспилотники атаковали самый крупный российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.