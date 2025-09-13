ТСН в социальных сетях

Война
257
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

На поле боя россияне потеряли еще четыре танка и около 40 артсистем.

Елена Капник
Утраты РФ.

За сутки ликвидировано еще 950 оккупантов РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 13 сентября ВСУ уничтожили 1093730 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 093 730 (+950) человек

  • танков – 11181 (+4) ед

  • боевых бронированных машин – 23267 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 32707 (+39) ед

  • РСЗО – 1486 (+1) ед

  • средства ПВО – 1217 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 341 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58825 (+358)

  • крылатые ракеты – 3718 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 61512 (+109)

  • специальная техника – 3964 (+0)

Напомним, минувшей ночью Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов. В Ленинградской области беспилотники атаковали самый крупный российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.

