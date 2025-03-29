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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян оккупировано
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 912 490 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1740 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 912 490 (+1740) человек
танков ‒ 10478 (+23) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21796 (+34) ед,
артиллерийских систем - 25451 (+64) ед,
РСЗО – 1345 (+1) ед,
средства ПВО - 1122 (+3) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 42398 (+118) ед,
специальная техника / special equipment ‒ 3787 (+0).
Как сообщалось, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал условия введения европейских войск в Украину. Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны.