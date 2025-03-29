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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян оккупировано

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ в войне.

По состоянию на 29 марта 2025 уничтожено более 912 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 912 490 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1740 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 912 490 (+1740) человек

  • танков ‒ 10478 (+23) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21796 (+34) ед,

  • артиллерийских систем - 25451 (+64) ед,

  • РСЗО – 1345 (+1) ед,

  • средства ПВО - 1122 (+3) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов - 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),

  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн - 42398 (+118) ед,

  • специальная техника / special equipment ‒ 3787 (+0).

Как сообщалось, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал условия введения европейских войск в Украину. Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны.

Дата публикации
Количество просмотров
348
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