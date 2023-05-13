Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне: сколько окупантов ликвидировано

Уничтожены еще 29 вражеских дронов и два средства ПВО.

С 24 февраля 2022 года по 13 мая 2023 года ВСУ уничтожили 198 260 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 198 260 (+590) человек ликвидировано,

танков — 3751 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 7307 (+12) ед,

артиллерийских систем — 3095 (+27) ед,

РСЗО — 561 (+2) ед,

средства ПВО — 314 (+2) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29),

крылатые ракеты — 970 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6011 (+15) ед,

специальная техника – 402 (+9).

Напомним, начались 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

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