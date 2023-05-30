Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более 400 оккупантов

С 24 февраля 2022 года по 30 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 440 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 410 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 207 440 about (+410) человек ликвидировано,

танков — 3802 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,

артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,

РСЗО — 575 (+0) ед,

средства ПВО — 332 (+1) ед,

самолетов — 313 (+0) ед,

вертолетов — 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),

крылатые ракеты — 1107 (+51),

корабли /катера -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,

специальная техника – special equipment ‒ 454 (+1).

Напомним, начались 461 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.

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