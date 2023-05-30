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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более 400 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более 400 оккупантов

По состоянию на 30 мая 2023 уничтожено 207 440 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Уничтожена еще 51 крылатая ракета россиян.

С 24 февраля 2022 года по 30 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 440 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 410 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 207 440 about (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 3802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 332 (+1) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),
  • крылатые ракеты — 1107 (+51),
  • корабли /катера -18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
  • специальная техника – special equipment ‒ 454 (+1).

Напомним, начались 461 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.

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Дата публикации
Просмотры
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