Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более 400 оккупантов

Уничтожена еще 51 крылатая ракета россиян.
С 24 февраля 2022 года по 30 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 440 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 410 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 207 440 about (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 332 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),
- крылатые ракеты — 1107 (+51),
- корабли /катера -18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
- специальная техника – special equipment ‒ 454 (+1).
Напомним, начались 461 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.