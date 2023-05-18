Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

С 24 февраля 2022 года по 18 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 100 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

личного состава — около 201 100 (+510) человек ликвидировано,

танков — 3773 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,

артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,

РСЗО — 563 (+1) ед,

средства ПВО — 318 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),

крылатые ракеты — 990 (+8),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,

специальная техника – 418 (+1).

Напомним, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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