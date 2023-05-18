Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Уничтожены еще оси крылатых ракет.
С 24 февраля 2022 года по 18 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 100 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери русской армии:
- личного состава — около 201 100 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3773 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,
- РСЗО — 563 (+1) ед,
- средства ПВО — 318 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),
- крылатые ракеты — 990 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,
- специальная техника – 418 (+1).
Напомним, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.