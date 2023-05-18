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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Фото: Associated Press

Уничтожены еще оси крылатых ракет.

С 24 февраля 2022 года по 18 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 100 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

  • личного состава — около 201 100 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 3773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,
  • РСЗО — 563 (+1) ед,
  • средства ПВО — 318 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11),
  • крылатые ракеты — 990 (+8),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,
  • специальная техника – 418 (+1).

Напомним, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
246
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