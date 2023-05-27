Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Уничтожены еще десять крылатых ракет и 31 дрон.

С 24 февраля 2022 года по 27 мая 2023 года ВСУ уничтожили 206 200 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано,

танков — 3799 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,

артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,

РСЗО — 572 (+2) ед,

средства ПВО — 329 (+1) ед,

самолетов — 310 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),

крылатые ракеты – 1025 (+10),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,

специальная техника – 449 (+3).

Напомним, начались 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.

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