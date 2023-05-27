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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Потери РФ по состоянию на 27 мая 2023 года составляют 206 200 человек. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще десять крылатых ракет и 31 дрон.

С 24 февраля 2022 года по 27 мая 2023 года ВСУ уничтожили 206 200 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3799 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,
  • РСЗО — 572 (+2) ед,
  • средства ПВО — 329 (+1) ед,
  • самолетов — 310 (+0) ед,
  • вертолетов — 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
  • крылатые ракеты – 1025 (+10),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,
  • специальная техника – 449 (+3).

Напомним, начались 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.

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Дата публикации
Просмотры
1717
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