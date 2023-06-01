Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Уничтожены еще семь вражеских дронов и два танка.
От 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года ВСУ уничтожили 208 370 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7478 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3474 (+14) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 333 (+0) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),
- крылатые ракеты – 1107 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9) ед,
- специальная техника – 458 (+4).
Напомним, начался 463-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Россия сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили на Донбассе 21 вражескую атаку.