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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

По состоянию на 1 июня 2023-го уничтожено 208 370 солдат РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще семь вражеских дронов и два танка.

От 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года ВСУ уничтожили 208 370   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3474 (+14) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 333 (+0) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),
  • крылатые ракеты – 1107 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9) ед,
  • специальная техника – 458 (+4).

Напомним, начался 463-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Россия сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили на Донбассе 21 вражескую атаку.

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Дата публикации
Просмотры
884
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