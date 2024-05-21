Генштаб обновил данные о потерях России: сколько оккупантов и техники ликвидировано за сутки

Общие боевые потери оккупационной армии России на 21 мая составили около 495 070 человек. За прошедшие сутки было уничтожено еще 1380 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 21.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 495070 (+1380);

танков ‒ 7605 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 14699 (+34);

артиллерийских систем – 12779 (+42);

РСЗО – 1077 (+1);

средства ПВО – 811 (+4);

самолетов – 354 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10290 (+54);

крылатые ракеты – 2207 (+2);

корабли /катера ‒ 27 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17 383 (+72);

специальная техника – 2085 (+6).

Напомним, в Харькове утром 21 мая раздался взрыв – есть раненые.

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