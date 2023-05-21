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Генштаб обновил данные о потерях России: сколько окупантов отправилось "на концерт Кобзона"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Генштаб обновил данные о потерях России: сколько окупантов отправилось "на концерт Кобзона"

Фото: Associated Press

За сутки Россия потеряла 29 артиллерийских систем, 16 боевых бронированных машин, 2 танка и другие единицы техники.

Общие боевые потери России от 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 203 160 личного состава, за сутки украинские военные ликвидировали 730 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ за 21 мая.

В технике российсая армия потеряла:

  • танков ‒ 3783 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7398 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 3258 (+29) ед,
  • РСЗО – 564 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 327 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
  • крылатые ракеты ‒ 1011 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6115 (+12) ед,
  • специальная техника – 425 (+2).
Генштаб обновил данные по потерям России по состоянию на 21 мая / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Генштаб обновил данные по потерям России по состоянию на 21 мая / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Потери России в Бахмуте

В Минобороны Украины сообщили, что с начала жестоких боев оккупанты потеряли под Бахмутом около 70 тысяч человек. Каждый день они теряют по батальону – это от 400 до 800 военных. По словам министра обороны Алексея Резникова, речь идет об убитых и раненых.

По данным Генштаба, Бахмут и Марьинка остаются наиболее горячими точками на фронте. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. А на Марьинском направлении ВСУ раз отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
877
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