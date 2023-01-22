Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб обновил данные о потерях россиян: ликвидировано 600 солдат и уничтожено 5 танков

Генштаб обновил данные о потерях россиян: ликвидировано 600 солдат и уничтожено 5 танков

Фото: Associated Press

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще сотни оккупантов.

ВСУ за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:

  • личного состава – около 120760 (+600)
  • танков – 3145 (+5)
  • боевых бронированных машин — 6268 (+12)
  • артиллерийских систем – 2144 (+9)
  • РСЗО — 445 (+2)
  • средств ПВО – 220
  • самолетов — 287
  • вертолетов — 277
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892
  • крылатых ракет — 749
  • кораблей /катеров — 17
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4932 (+14)
  • специальной техники — 193

Напомним, 21 января ВСУ ликвидировали 860 российских военных.

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1185
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация