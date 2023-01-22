Генштаб обновил данные о потерях россиян: ликвидировано 600 солдат и уничтожено 5 танков

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще сотни оккупантов.
ВСУ за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:
- личного состава – около 120760 (+600)
- танков – 3145 (+5)
- боевых бронированных машин — 6268 (+12)
- артиллерийских систем – 2144 (+9)
- РСЗО — 445 (+2)
- средств ПВО – 220
- самолетов — 287
- вертолетов — 277
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892
- крылатых ракет — 749
- кораблей /катеров — 17
- автомобильной техники и автоцистерн — 4932 (+14)
- специальной техники — 193
Напомним, 21 января ВСУ ликвидировали 860 российских военных.
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