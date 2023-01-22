Генштаб обновил данные о потерях россиян: ликвидировано 600 солдат и уничтожено 5 танков

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще сотни оккупантов.

ВСУ за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:

личного состава – около 120760 (+600)

танков – 3145 (+5)

боевых бронированных машин — 6268 (+12)

артиллерийских систем – 2144 (+9)

РСЗО — 445 (+2)

средств ПВО – 220

самолетов — 287

вертолетов — 277

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892

крылатых ракет — 749

кораблей /катеров — 17

автомобильной техники и автоцистерн — 4932 (+14)

специальной техники — 193

Напомним, 21 января ВСУ ликвидировали 860 российских военных.

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