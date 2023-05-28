Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 28 мая, составляют 206 600 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 400 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага:

личного состава – около 206600 (+400) человек ликвидировано

танков ‒ 3797 (+3)

боевых бронированных машин 7456 (+7)

артиллерийских систем – 3425 (+11)

РСЗО – 574

средства ПВО ‒ 329

самолетов – 313

вертолетов – 298

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993

крылатые ракеты ‒ 1056

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6192

специальная техника ‒ 451

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Напомним, ночью, 28 мая, оккупанты снова атаковали Украину. Звуки взрывов были слышны в Житомире и Киеве. В столице в результате падения обломков вражеских дронов есть жертвы и разрушения в разных районах.

В КМВА объяснили причины атаки: россияне "поздравили" киевлян с Днем города.