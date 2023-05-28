Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Захватчики понесли серьезные потери.
Общие боевые потери России к утру воскресенья, 28 мая, составляют 206 600 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 400 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага:
- личного состава – около 206600 (+400) человек ликвидировано
- танков ‒ 3797 (+3)
- боевых бронированных машин 7456 (+7)
- артиллерийских систем – 3425 (+11)
- РСЗО – 574
- средства ПВО ‒ 329
- самолетов – 313
- вертолетов – 298
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993
- крылатые ракеты ‒ 1056
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6192
- специальная техника ‒ 451
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Напомним, ночью, 28 мая, оккупанты снова атаковали Украину. Звуки взрывов были слышны в Житомире и Киеве. В столице в результате падения обломков вражеских дронов есть жертвы и разрушения в разных районах.
В КМВА объяснили причины атаки: россияне "поздравили" киевлян с Днем города.
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