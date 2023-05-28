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Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Генштаб сообщил о потерях окупантов 28 мая / Фото: Associated Press

Захватчики понесли серьезные потери.

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 28 мая, составляют 206 600 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 400 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага:

  • личного состава – около 206600 (+400) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3797 (+3)
  • боевых бронированных машин 7456 (+7)
  • артиллерийских систем – 3425 (+11)
  • РСЗО – 574
  • средства ПВО ‒ 329
  • самолетов – 313
  • вертолетов – 298
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993
  • крылатые ракеты ‒ 1056
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6192
  • специальная техника ‒ 451

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Напомним, ночью, 28 мая, оккупанты снова атаковали Украину. Звуки взрывов были слышны в Житомире и Киеве.  В столице в результате падения обломков вражеских дронов есть жертвы и разрушения в разных районах.

В КМВА объяснили причины атаки: россияне "поздравили" киевлян с Днем города.

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