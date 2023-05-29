Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

За сутки уничтожено более четырехсот захватчиков.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 29 мая, составляют 207 030 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 430 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 207030 (+430) человек ликвидировано

танков ‒ 3801 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 7467 (+11)

артиллерийских систем – 3435 (+10)

РСЗО – 575 (+1)

средства ПВО ‒ 331 (+2)

самолетов – 313

вертолетов – 298

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61)

крылатые ракеты ‒ 1056

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15)

специальная техника ‒ 453 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.