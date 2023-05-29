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Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

ВСУ ликвидировали сотни окупантов / Фото: Associated Press

За сутки уничтожено более четырехсот захватчиков.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 29 мая, составляют 207 030 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 430 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 207030 (+430) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3801 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 7467 (+11)
  • артиллерийских систем – 3435 (+10)
  • РСЗО – 575 (+1)
  • средства ПВО ‒ 331 (+2)
  • самолетов – 313
  • вертолетов – 298
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61)
  • крылатые ракеты ‒ 1056
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15)
  • специальная техника ‒ 453 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

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