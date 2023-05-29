Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано в сутки

За сутки уничтожено более четырехсот захватчиков.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 29 мая, составляют 207 030 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 430 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 207030 (+430) человек ликвидировано
- танков ‒ 3801 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7467 (+11)
- артиллерийских систем – 3435 (+10)
- РСЗО – 575 (+1)
- средства ПВО ‒ 331 (+2)
- самолетов – 313
- вертолетов – 298
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61)
- крылатые ракеты ‒ 1056
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15)
- специальная техника ‒ 453 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.
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