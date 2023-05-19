Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1487
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

С начала войны ликвидировано уже около 202 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожена еще 21 крылатая ракета армии РФ.

С 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

  • личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 3777 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7377 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,
  • РСЗО — 564 (+1) ед,
  • средства ПВО — 319 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),
  • крылатые ракеты — 1011 (+21),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,
  • специальная техника – 419 (+1).

Напомним, рейтинг Global Firepower свидетельствует, что потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Да , РФ потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО. Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1487
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация