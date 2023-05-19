Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

С 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано,

танков — 3777 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7377 (+4) ед,

артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,

РСЗО — 564 (+1) ед,

средства ПВО — 319 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),

крылатые ракеты — 1011 (+21),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,

специальная техника – 419 (+1).

Напомним, рейтинг Global Firepower свидетельствует, что потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Да , РФ потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО. Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.

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