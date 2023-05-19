Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне: сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Уничтожена еще 21 крылатая ракета армии РФ.
С 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ВСУ уничтожили 201 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери русской армии:
- личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3777 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7377 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,
- РСЗО — 564 (+1) ед,
- средства ПВО — 319 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),
- крылатые ракеты — 1011 (+21),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,
- специальная техника – 419 (+1).
Напомним, рейтинг Global Firepower свидетельствует, что потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Да , РФ потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО. Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.