Генштаб обновил данные о потерях россиян: за сутки ликвидировано около 900 оккупантов

Уничтожены еще пять крылатых ракет.

По состоянию на 10 июня 2023 года ВСУ уничтожили 214 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 214 660 (+890) человек ликвидировано,

танков — 3909 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,

артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,

РСЗО — 600 (+1) ед,

средства ПВО — 362 (+3) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16),

крылатые ракеты – 1176 (+5),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,

специальная техника – 507 (+5).

Напомним, начался 472-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Российские захватчики сосредотачивают главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Идут тяжелые бои. За прошедшие сутки на этом участке фронта произошло 34 боевых столкновения.

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