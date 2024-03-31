Генштаб обновил данные о потерях российских захватчиков: сколько ликвидировано в сутки

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 442 170 военных, за последние сутки – 650 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 442 170 (+650) человек

танков ‒ 6966 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 13304 (+20)

артиллерийских систем – 11050 (+44)

РСЗО – 1023

средства ПВО ‒ 743 (+7)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30)

крылатые ракеты ‒ 2048 (+2)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14717 (+47)

Напомним, президент Зеленский заявил, что ВСУ придется отступать, если США не предоставит необходимое оружие. Тогда россияне прорвут линию фронта и зайдут в большие города Украины.

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