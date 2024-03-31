Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб обновил данные о потерях российских захватчиков: сколько ликвидировано в сутки

Генштаб обновил данные о потерях российских захватчиков: сколько ликвидировано в сутки

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 442 170 военных, за последние сутки – 650 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 442 170 (+650) человек
  • танков ‒ 6966 (+15)
  • боевых бронированных машин ‒ 13304 (+20)
  • артиллерийских систем – 11050 (+44)
  • РСЗО – 1023
  • средства ПВО ‒ 743 (+7)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30)
  • крылатые ракеты ‒ 2048 (+2)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14717 (+47)

Напомним, президент Зеленский заявил, что ВСУ придется отступать, если США не предоставит необходимое оружие. Тогда россияне прорвут линию фронта и зайдут в большие города Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация