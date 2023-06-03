Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб обновил данные о потерях российской армии: за сутки ликвидировано 560 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генштаб обновил данные о потерях российской армии: за сутки ликвидировано 560 оккупантов

По состоянию на 3 июня 2023 ликвидировано 209 470 солдат РФ. / Фото: Associated Press

За сутки уничтожены 28 дронов и 15 крылатых ракет.

По состоянию на 3 июня 2023 года ВСУ уничтожили 209 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3829 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,
  • РСЗО — 582 (+7) ед,
  • средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 342 (+7) ед,
  • самолетов/aircraft – 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
  • крылатые ракеты — 1132 (+15),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,
  • специальная техника – 475 (+10).

Напомним, начались 465 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация