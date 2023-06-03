Генштаб обновил данные о потерях российской армии: за сутки ликвидировано 560 оккупантов

За сутки уничтожены 28 дронов и 15 крылатых ракет.
По состоянию на 3 июня 2023 года ВСУ уничтожили 209 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3829 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,
- РСЗО — 582 (+7) ед,
- средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 342 (+7) ед,
- самолетов/aircraft – 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
- крылатые ракеты — 1132 (+15),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,
- специальная техника – 475 (+10).
Напомним, начались 465 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.