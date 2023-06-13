Генштаб обновил данные о потерях российской армии: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Уничтожены еще два дрона и одно средство ПВО.
С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 216 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 216 650 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,
- РСЗО — 601 (+0) ед,
- средства ПВО — 363 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
- крылатые ракеты – 1183 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,
- специальная техника – 511 (+1).
Как сообщалось, во время массированной атаки на Украину в ночь на 13 июня российские кафиры запустили 14 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed.