Генштаб обновил данные о потерях российской армии: за сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов

Уничтожены еще два дрона и одно средство ПВО.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 216 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 216 650 (+470) человек ликвидировано,

танков — 3935 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,

артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,

РСЗО — 601 (+0) ед,

средства ПВО — 363 (+1) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 300 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),

крылатые ракеты – 1183 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,

специальная техника – 511 (+1).

Как сообщалось, во время массированной атаки на Украину в ночь на 13 июня российские кафиры запустили 14 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed.

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