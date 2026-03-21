ТСН в социальных сетях

Война
У россиян сумасшедшие потери за сутки: Генштаб обновил данные

Армия России несет безумные потери на поле боя.

Анастасия Павленко
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, а также уничтожили немало вражеской техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 286 940 (+1 240) человек

  • танков — 11 790 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 262 (+8)

  • артиллерийских систем — 38 608 (+39)

  • РСЗО — 1 691

  • средства ПВО — 1 333

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350 (+1)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 188 985 (+1 781)

  • крылатые ракеты — 4 468

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 84 518 (+144)

  • специальная техника — 4 096

Ранее сообщалось, что Украина с начала 2026 года ставит перед Россией все большие вызовы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. Украинские подразделения беспилотников все чаще предоставляют приоритет и успешно бьют по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических эффектов. Аналитики говорят, что эти факторы срывают наступление, которое планировали россияне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы, очевидно, провалились.

