Война
196
1 мин

Генштаб обновил потери РФ на фронте: какие цифры

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону на фронте

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

Потери РФ на фронте 24 октября достигли 1135080 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 окупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага составляют:

  • танков — 11 283 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 458 (+5)

  • артиллерийских систем — 33 972 (+34)

  • РСЗО — 1 526 (+1)

  • средства ПВО — 1 230

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 826 (+440)

  • крылатые ракеты — 3 880

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 356 (+128)

  • специальная техника — 3981

Напомним, 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провел успешную операцию на Покровском направлении, освободив населенный пункт и захватив большое количество российских военнослужащих.

196
