Генштаб обновил потери РФ на фронте: какие цифры
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ на фронте 24 октября достигли 1135080 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 окупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага составляют:
танков — 11 283 (+1)
боевых бронированных машин — 23 458 (+5)
артиллерийских систем — 33 972 (+34)
РСЗО — 1 526 (+1)
средства ПВО — 1 230
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 826 (+440)
крылатые ракеты — 3 880
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 65 356 (+128)
специальная техника — 3981
Напомним, 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провел успешную операцию на Покровском направлении, освободив населенный пункт и захватив большое количество российских военнослужащих.