- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб обновил потери РФ на фронте: какие цифры
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
Потери РФ на фронте 25 октября достигли 1135990 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 135 990 (+910) человек
танков — 11 287 (+4)
боевых бронированных машин — 23 459 (+1)
артиллерийских систем — 33 987 (+15)
РСЗО — 1 526
средства ПВО — 1 230
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 (+359)
крылатые ракеты — 3 880
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 65 436 (+80)
специальная техника — 3 981
Ранее аналитики сообщили, что оккупанты значительно преувеличивают свои успехи в Харьковской области.