ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил потери РФ на фронте: какие цифры

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери РФ на фронте 25 октября достигли 1135990 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 135 990 (+910) человек

  • танков — 11 287 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23 459 (+1)

  • артиллерийских систем — 33 987 (+15)

  • РСЗО — 1 526

  • средства ПВО — 1 230

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 (+359)

  • крылатые ракеты — 3 880

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 436 (+80)

  • специальная техника — 3 981

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты значительно преувеличивают свои успехи в Харьковской области.

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie