Война
45
1 мин

Генштаб обновил потери РФ за сутки — какие цифры

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1080 военных. С 24 февраля 2022 года по 15 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 11273000 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1127300 (+1080) человек

танков — 11261 (+2)

боевых бронированных машин AFVs — 23384 (+9)

артиллерийских систем — 33713 (+42)

РСЗО — 1520

средства ПВО — 1227

самолетов — 427

вертолетов — 346

БПЛА оперативно-тактического уровня — 70437 (+416)

крылатые ракеты — 3859

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 64468 (+139)

специальная техника — 3977

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

45
