Генштаб обновил потери РФ за сутки — какие цифры
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1080 военных. С 24 февраля 2022 года по 15 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 11273000 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1127300 (+1080) человек
танков — 11261 (+2)
боевых бронированных машин AFVs — 23384 (+9)
артиллерийских систем — 33713 (+42)
РСЗО — 1520
средства ПВО — 1227
самолетов — 427
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 70437 (+416)
крылатые ракеты — 3859
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 64468 (+139)
специальная техника — 3977
Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.