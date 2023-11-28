Генштаб обновил потери россиян: минус еще более 800 человек

Общие боевые потери российских окупантов по состоянию на утро 28 ноября составили 326 440 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 860 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 326 440 (+860) человек

танков ‒ 5523 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 10285 (+3)

артиллерийских систем – 7876 (+1)

РСЗО – 907

средства ПВО ‒ 597

самолетов – 323

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905

крылатые ракеты ‒ 1565

корабли /катера ‒ 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10302 (+3)

специальная техника ‒ 1113

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта отбили более полусотни вражеских атак. В общей сложности российские захватчики пытались атаковать украинские позиции более 75 раз. На фронте произошло 84 боевых столкновений.

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