Генштаб обновил потери россиян: минус еще более 900 человек

Общие боевые потери российских захватчиков на 31 декабря составили 359 230 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 359 230 (+960) человек

танков ‒ 5977 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 11070 (+17)

артиллерийских систем – 8464 (+30)

РСЗО – 943 (+4)

средства ПВО ‒ 623 (+2)

самолетов – 329

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6591 (+37)

крылатые ракеты ‒ 1709 (+1)

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11292 (+48)

специальная техника ‒ 1268 (+8)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

Читайте также: