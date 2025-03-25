Генштаб обновил потери россиян в войне – какие цифры на 25 марта

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.
Об этом сегодня, 25 марта, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 905940 (+1180) человек
- танков ‒ 10425 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 21670 (+18)
- артиллерийских систем – 25190 (+61)
- РСЗО – 1341 (+3)
- средства ПВО ‒ 1117
- самолетов – 370
- вертолетов – 335
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30759 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 41824 (+98)
- специальная техника ‒ 3785
Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.
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