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Генштаб обновил потери россиян в войне – какие цифры на 25 марта

Генштаб обновил потери россиян в войне – какие цифры на 25 марта

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 905940 (+1180) человек
  • танков ‒ 10425 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 21670 (+18)
  • артиллерийских систем – 25190 (+61)
  • РСЗО – 1341 (+3)
  • средства ПВО ‒ 1117
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 335
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30759 (+118)
  • крылатые ракеты ‒ 3121
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41824 (+98)
  • специальная техника ‒ 3785

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.

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