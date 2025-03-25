Генштаб обновил потери россиян в войне – какие цифры на 25 марта

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 905940 (+1180) человек

танков ‒ 10425 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 21670 (+18)

артиллерийских систем – 25190 (+61)

РСЗО – 1341 (+3)

средства ПВО ‒ 1117

самолетов – 370

вертолетов – 335

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30759 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 41824 (+98)

специальная техника ‒ 3785

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.

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