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Генштаб обновил потери врага за сутки: ВСУ ликвидировали 680 российских военных и 4 БПЛА

Генштаб обновил потери врага за сутки: ВСУ ликвидировали 680 российских военных и 4 БПЛА

Фото: Associated Press

Российские захватчики понесли существенные потери.

За минувшие сутки, 15 декабря, ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 16.12 ориентировочно составили:

  • личного состава (+680) человек ликвидирован
  • танков ‒ 2980 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6)
  • артиллерийских систем 1946 (+3)
  • РСЗО 410 (+4)
  • средства ПВО 211
  • самолетов 281
  • вертолетов 264
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1648 (+4)
  • крылатые ракеты 592
  • корабли /катера 16
  • автомобильной техники и автоцистерн 4563
  • специальная техника ‒ 172

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых — по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения.

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

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