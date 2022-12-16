Генштаб обновил потери врага за сутки: ВСУ ликвидировали 680 российских военных и 4 БПЛА

Российские захватчики понесли существенные потери.
За минувшие сутки, 15 декабря, ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 16.12 ориентировочно составили:
- личного состава (+680) человек ликвидирован
- танков ‒ 2980 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6)
- артиллерийских систем 1946 (+3)
- РСЗО 410 (+4)
- средства ПВО 211
- самолетов 281
- вертолетов 264
- БПЛА оперативно-тактического уровня 1648 (+4)
- крылатые ракеты 592
- корабли /катера 16
- автомобильной техники и автоцистерн 4563
- специальная техника ‒ 172
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых — по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения.
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