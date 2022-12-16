Генштаб обновил потери врага за сутки: ВСУ ликвидировали 680 российских военных и 4 БПЛА

За минувшие сутки, 15 декабря, ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 16.12 ориентировочно составили:

личного состава (+680) человек ликвидирован

танков ‒ 2980 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6)

артиллерийских систем 1946 (+3)

РСЗО 410 (+4)

средства ПВО 211

самолетов 281

вертолетов 264

БПЛА оперативно-тактического уровня 1648 (+4)

крылатые ракеты 592

корабли /катера 16

автомобильной техники и автоцистерн 4563

специальная техника ‒ 172

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых — по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения.

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

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