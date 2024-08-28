Генштаб: оккупанты штурмуют на большинстве направлений

На фронте уже произошло 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

На Харьковском направлении россияне дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов, Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 21 атаку. Ситуация напряжена, продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

Враг четырежды штурмовыми действиями пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григоровки, также, без авиаподдержки, в районах Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы — 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

Основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины всех боестолкновений.

На Кураховском направлении захватчики также достаточно активны — в настоящее время сутки зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются у Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки, но понесут потери.

На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отражены два штурма российских захватчиков, неподалеку от Роботино и Новоданиловки.

Ранее в ВСУ назвали потери россиян за неделю. Больше об этом читайте в новости.

В Сети появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ

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