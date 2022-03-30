Генштаб: Оккупанты временно отказались от блокировки Киева

Враг понес потери.

Народ Украины героически противостоит российской агрессии. Война длится уже 35 суток.

Об этом заявили в Генштабе Украины.

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“Враг из-за значительных потерь временно отказался от блокировки Киева. На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с Российской Федерацией. Идут тридцать пятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Потерпел значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева”, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Киевской области захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

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