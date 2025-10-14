- Дата публикации
Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 1200 захватчиков.
По состоянию на утро 14 октября ВСУ уничтожили 1 125150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава / personnel – около / about 1 125 150 (+1200) человек
танков – 11256 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед
артиллерийских систем – 33628 (+29) ед
РСЗО – 1520 (+0) ед
средства ПВО – 1225 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 69632 (+390)
крылатые ракеты – 3859 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 64188 (+145)
специальная техника – 3977 (+0)
Как сообщалось, Кремль запускает новую мобилизацию. Россия официально разрешила привлекать резервистов к боевым действиям за пределами своей территории. Это фактически новая мобилизация, потенциально охватывающая до 2 млн человек.