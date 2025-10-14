ТСН в социальных сетях

Война
105
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 1200 захватчиков.

Елена Капник
Утраты РФ.

За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 1200 захватчиков. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 14 октября ВСУ уничтожили 1 125150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава / personnel – около / about 1 125 150 (+1200) человек

  • танков – 11256 (+5) ед

  • боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед

  • артиллерийских систем – 33628 (+29) ед

  • РСЗО – 1520 (+0) ед

  • средства ПВО – 1225 (+0) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 69632 (+390)

  • крылатые ракеты – 3859 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 64188 (+145)

  • специальная техника – 3977 (+0)

Как сообщалось, Кремль запускает новую мобилизацию. Россия официально разрешила привлекать резервистов к боевым действиям за пределами своей территории. Это фактически новая мобилизация, потенциально охватывающая до 2 млн человек.

105
