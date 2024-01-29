Генштаб отчитывается о сложной ситуации на востоке и юге страны — сводка

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Силами обороны отражен ряд атак. В течение суток на фронте произошло 51 боевое столкновение.

Детальнее о ситуации на фронте – в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 января.

Враг нанес 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Большой Бурлук и Домашнее Хакровской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 40 населенных пунктов, в том числе Карповичи, Гремяч Черниговской области; Поповка, Степок, Грабовское Сумской области; Гурьев Казачок, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области и Кривошиевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Раздолевки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 8 атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невелское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака захватчиков севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Роботино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Новокаиры, Садовое, Приднепровское Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня населённые пункты Республиканец, Крынки, Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ имеют успехи по расширению плацдармов на левом берегу Днепра. В частности, ВСУ продолжают работу по расширению плацдармов.

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