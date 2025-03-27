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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1083
Время на прочтение
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Генштаб ответил на заявления РФ об ударах БПЛА по энергетическим объектам

Минобороны страны-агрессорки продолжает штамповать фейки.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Энергетика

Силы обороны не наносили ударов БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях / © Associated Press

Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности. Так же, как и подобное заявление 26 марта

Об этом сообщили в Генштабе.

Как заявило военное командование Украины, 25-27 марта Силы обороны не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма.

"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - добавили в Генштабе.

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии США и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран .

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Дата публикации
Количество просмотров
1083
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