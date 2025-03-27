- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1083
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб ответил на заявления РФ об ударах БПЛА по энергетическим объектам
Минобороны страны-агрессорки продолжает штамповать фейки.
Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности. Так же, как и подобное заявление 26 марта
Об этом сообщили в Генштабе.
Как заявило военное командование Украины, 25-27 марта Силы обороны не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма.
"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - добавили в Генштабе.
Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии США и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран .
Читайте также :