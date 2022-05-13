Генштаб ожидает увеличения атак оккупантов на "Азовсталь" из-за эвакуации гражданских

Российские оккупанты продолжают варить по "Азовстали", но количество обстрелов может возрасти.
Армия РФ продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю в Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.
Чтобы установить полный контроль над городом, а также подавить сопротивление украинских военных, захватчики страны-агрессора используют стратегическую авиацию. Впрочем, в Генштабе отмечают, что вражеские атаки только усилятся.
"Ввиду мер по эвакуации местных жителей (из "Азовстали" — Ред.) следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", — отмечают в сводке.
Напомним, начались 79 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты безуспешно пытались наступать у Орехового, но продолжают наносить авиаудары по Мариуполю. Подробнее о ситуации на фронте – в сводке Генштаба 13 мая.
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