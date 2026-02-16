Генштаб озвучил новые потери РФ на войне: сколько россиян ликвидировано

Оккупант / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 1180 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 254 450 (+1 180) человек

танков — 11 676 (+4)

боевых бронированных машин — 24 042 (+5)

артиллерийских систем — 37 319 (+26)

РСЗО — 1 648

средства ПВО — 1 301 (+1)

самолетов — 435

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 135 459 (+601)

крылатые ракеты — 4 286

корабли / катера — 29

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 78 654 (+169)

специальная техника — 4 071

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.