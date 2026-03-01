- Дата публикации
Генштаб озвучил новые потери РФ на войне: сколько россиян ликвидировано
Потери оккупационной армии РФ выросли на сотни человек в сутки.
За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли еще 870 солдат, а также танки, артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 266 770 (+870) человек
танков — 11 709 (+2)
боевых бронированных машин — 24 108 (+6)
артиллерийских систем — 37 721 (+58)
РСЗО — 1 662 (+1)
средства ПВО — 1 308 (+3)
самолетов — 435
вертолетов — 348
БпЛА оперативно-тактического уровня — 151 359 (+1 722)
крылатые ракеты — 4 384
корабли / катера — 29
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 80 510 (+181)
специальная техника — 4 075
Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.