Генштаб озвучил новые потери РФ на войне: сколько россиян ликвидировано

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 780 российских военных.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 276 760 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.26:

  • танков — 11 766 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 197 (+20)

  • артиллерийских систем — 38 319 (+56)

  • РСЗО — 1 681 (+1)

  • средств ПВО — 1 329 (+1)

  • самолетов — 435 (+0)

  • вертолетов — 349 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 173 068 (+2 102)

  • крылатых ракет — 4 403 (+0)

  • кораблей и катеров — 31 (+0)

  • подводных лодок — 2 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 034 (+243)

  • специальной техники — 4 088 (+0)

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.

