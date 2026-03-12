- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб озвучил новые потери РФ на войне: сколько россиян ликвидировано
Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 780 российских военных.
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 276 760 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.26:
танков — 11 766 (+3)
боевых бронированных машин — 24 197 (+20)
артиллерийских систем — 38 319 (+56)
РСЗО — 1 681 (+1)
средств ПВО — 1 329 (+1)
самолетов — 435 (+0)
вертолетов — 349 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 173 068 (+2 102)
крылатых ракет — 4 403 (+0)
кораблей и катеров — 31 (+0)
подводных лодок — 2 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 83 034 (+243)
специальной техники — 4 088 (+0)
Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.