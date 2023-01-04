Генштаб подтвердил "бавовну" в Токмаке 3 января: сколько оккупантов уничтожили ВСУ

Украинские защитники 3 января нанесли удар по скоплению оккупантов и военной техники в Токмаке Запорожской области.

ВСУ ликвидировали около 80 оккупантов в Токмаке.

Такую информацию 4 января подтвердил Генштаб ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", — говорят в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Токмаке в Запорожье прогремели взрывы в ночь на 3 января, в результате которых российские оккупанты понесли потери. Сразу после взрывов место "прилета" оцепила "полиция". В разрушенное здание съехались пожарные, "скорые" и военная техника с краном для разборки завалов. Местные жители видели, как двухсотых в черных пакетах загружали в КамАЗы с красными крестами и вывозили.

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