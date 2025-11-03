ТСН в социальных сетях

Война
75
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Саратове и ряда объектов логистики врага

После удара по Саратовскому НПЗ там зафиксировано попадание и пожар.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пораженный Саратовский НПЗ

Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России и логистические объекты врага на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

После поражения Саратовского НПЗ зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. ЭЛОУ — это электрообессоливающие установки, предназначенные для первичной переработки нефти.

В Генштабе отметили, что этот НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. На 2023 год объем переработки нефти там достигал 4,8 млн т. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей российской армии.

Кроме того, украинские защитники нанесли огневое поражение по логистическим объектам российских войск н а оккупированной Луганщине. В частности, поражен склад материально-технических средств в Розкишном и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские телеграм-каналы заявили, что в Саратове дроны атаковали НПЗ, о чем свидетельствуют кадры с пожаром вблизи резервуаров.

Заметим, это уже вторая украинская атака на этот завод за последнее время. Так, в предыдущий раз Генштаб ВСУ сообщил об ударе по Саратовскому НПЗ в ночь на 16 октября: тогда на предприятии также вспыхнул пожар.

