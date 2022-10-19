Генштаб подтвердил поражение позиций врага авиацией, ПВО, ракетными войсками и артиллерией

В сутки уничтожено более 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Командование Генштаба ВСУ отчиталось о работе авиации Сил обороны, подразделений противовоздушной обороны и воинов ракетных войск.
Об этом Генштаб сообщил в своде 19 октября.
"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", — говорится в сводке.
Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили:
- 4 крылатых ракеты,
- один вертолет Ка-52,
- 13 БПЛА "Shahed-136".
Воины ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 пункта управления,
- 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- станцию РЭБ,
- один мост,
- одну понтонную переправу противника.
Напомним, в Иране заявляют, что поставка в агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.
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