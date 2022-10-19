Генштаб подтвердил поражение позиций врага авиацией, ПВО, ракетными войсками и артиллерией

В сутки уничтожено более 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Командование Генштаба ВСУ отчиталось о работе авиации Сил обороны, подразделений противовоздушной обороны и воинов ракетных войск.

Об этом Генштаб сообщил в своде 19 октября.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", — говорится в сводке.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили:

4 крылатых ракеты,

один вертолет Ка-52,

13 БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

станцию РЭБ,

один мост,

одну понтонную переправу противника.

Напомним, в Иране заявляют, что поставка в агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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