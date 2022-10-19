Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб подтвердил поражение позиций врага авиацией, ПВО, ракетными войсками и артиллерией

Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генштаб подтвердил поражение позиций врага авиацией, ПВО, ракетными войсками и артиллерией

В сутки уничтожено более 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Командование Генштаба ВСУ отчиталось о работе авиации Сил обороны, подразделений противовоздушной обороны и воинов ракетных войск.

Об этом Генштаб сообщил в своде 19 октября.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", — говорится в сводке.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили:

  • 4 крылатых ракеты,
  • один вертолет Ка-52,
  • 13 БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
  • станцию РЭБ,
  • один мост,
  • одну понтонную переправу противника.

Напомним, в Иране заявляют, что поставка в агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
806
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация