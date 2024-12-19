Генштаб подтвердил удар по заводу нефтепродуктов в Ростовской области: детали

В ночь на четверг, 19 декабря, украинские Силы обороны ударили по инфраструктуре и производственным мощностям

Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Поражён еще один стратегический объект российских оккупантов. Это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Используется для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ", — сообщили украинские военные.

Атакованное предприятие специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного горючего, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5.

Напомним, сегодня утром Минобороны страны-агрессорки заявило, что Россию массированно атаковали дроны. Утверждается об сбитии 84 дронов. В частности, 36 БпЛА было уничтожено над территорией Ростовской области.

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