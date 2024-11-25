Генштаб подтвердил удары по объектам врага в трех областях РФ: что поражено

Силы ГУР вместе с другими бойцами Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов российских войск, в том числе в Брянской, Калужской и Курской областях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", — говорится в заявлении.

Так, подтверждено успешное поражение нефтебазы в Калужской области.

Результаты боевой работы по другим объектам еще уточняются.

В Генштабе анонсировали, что совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям врага будет продолжаться.

Напомним, ранее в этот день СМИ сообщали, что бойцы ГУР атаковали нефтебазу в Калужской области. А в СНБО в то же время информировали об атаке на завод "Тайфун" в регионе.

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