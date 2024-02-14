Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Утром 14 февраля в Черном море был уничтожен русский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Операцию провели украинские военные совместно с разведчиками.

Генштаб официально подтвердил информацию, распространенную в СМИ.

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль окупантов "Цезарь Куников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент поражения вражеское судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Напомним, утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. В Министерстве обороны России заявили об атаке БПЛА над Чёрным морем.

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что в Черном море был подбит российский корабль "Цезарь Куников".

Читайте также: