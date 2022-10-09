Генштаб показал, как канадцы тренируют украинских военных в Великобритании (фото)

Министерство обороны Великобритании 30 июня обратилось с просьбой о международной поддержке в своей широкомасштабной инициативе по обучению новобранцев Сил Обороны Украины. Канада направила значительный отряд квалифицированных военнослужащих в Англию.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Вместе с нашими союзниками в Соединенном Королевстве солдаты Вооруженных Cил Канады сейчас проводят целенаправленную подготовку украинских новобранцев по индивидуальным и коллективным военным навыкам, которые неизбежно необходимы, чтобы предоставить им возможности защищать свою страну от российской агрессии", — говорится в сообщении.

По словам прапорщика и сержант-майора учебной операции UNIFIER-UK Кори Озеркевича, тренировочные группы состоят из высококвалифицированных, мотивированных и профессиональных военнослужащих, а Канада обеспечиваем жизненно важную подготовку, которая служит для укрепления возможностей, силы и боеготовности уже проверенных и исполненных решимости Сил Обороны Украины.

"Это отличный опыт, который действительно позволяет понять всю серьезность ситуации в Украине. Новобранцы постоянно хотят учиться и совершенствовать навыки, которым мы их учим. Дни долгие, но полезные, и я горжусь тем, что участвую в этой миссии", — сказал капрал Джастин Коул.

Военные учения ВСУ в Великобритании

В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ. Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Также, по данным издания Spiegel, ЕС планирует натренировать до 15 тысяч украинских военных. Страны Европейского Союза предварительно договорились о тренировочной миссии для украинских военных. Проект должен быть принят на официальном заседании Совета Евросоюза 17 октября.

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