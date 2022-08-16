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Генштаб предупредил об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси

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Генштаб предупредил об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси

Фото: ГСЧС

На Северском направлении продолжаются разведполеты беспилотников противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь не обнаружено.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 16 августа.

"На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине, а также Ходиного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника", — говорится в сводке.

Напомним, враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море. 

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