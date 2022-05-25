Генштаб предупреждает о мошенниках: выманивают деньги у родственников пленных или пропавших без вести защитников

Злоумышленники наживаются на родственниках военнослужащих, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.
Родственникам военнослужащих Вооруженных Сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена". Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников", — говорится. в сообщении.
В Генштабе отметили, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа.
"Вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников!", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, командир "Азова" вышел на связь: где сейчас находятся защитники Мариуполя и в каких условиях.
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