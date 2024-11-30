Генштаб рассказал, какое сейчас самое горячее направление на фронте: что и где происходит

С утра на фронте произошло 153 боестолкновения, и бои продолжаются на шести направлениях.

В Украине с начала суток на фронте произошло 153 столкновения, бои продолжаются на шести участках, самые большие обстрелы сейчас на Кураховском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Харьковское направление

Российские войска осуществили восемь атак на оборонные позиции Украины вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки. Атаки не увенчались успехом.

Купянское направление

Силы обороны отразили три атаки в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Новоегоровки. Три боестолкновения продолжаются.

Лиманское направление

Россияне совершили 13 штурмов и наступательных действий вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Краматорское направление

Украинские войска отразили десять штурмов врага в районах Временного Яра, Предтечиного и Ступочков. Два боестолкновения продолжаются.

Торецкое направление

Идут 12 боеприкосновений вблизи Торецка, Нелиповки и Щербиновки.

Покровское направление

Российские войска совершили 28 атак на позиции украинских защитников в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Красного Яра, Даченского, Желтого, Млечного и Нового Труда. 26 атак отбито, два боестолкновения продолжаются.

Кураховское направление

Захватчики 38 раз атаковали в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки и Успеновки. 12 боеприкосновений до сих пор продолжаются.

Времевское направление

Силы обороны отразили 15 атак вблизи Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки и Новополя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войну в стране можно завершить к 2025 году, если усилить Украину и применить дипломатическое давление на Россию. По его словам, для этого важна поддержка Европы и США, а также давление из-за укрепления оборонных возможностей Украины.

Читайте также: