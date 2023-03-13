Генштаб: россияне отправили в Донецкую область поезд с женщинами-узниками

Россия вовлекает в войну против Украины заключенных женщин.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 13 марта.

"На прошлой неделе отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают грабить захваченные территории.

"Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", — добавили в ведомстве.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 13 марта, Россия потеряла в войне против Украины уже 159 800 своих военных.

Год под ракетами: Генштаб обнародовал шокирующую статистику о ракетных обстрелах Украины