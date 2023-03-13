Генштаб: россияне отправили в Донецкую область поезд с женщинами-узниками

Враг пытается компенсировать потери.
Россия вовлекает в войну против Украины заключенных женщин.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 13 марта.
"На прошлой неделе отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают грабить захваченные территории.
"Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", — добавили в ведомстве.
Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 13 марта, Россия потеряла в войне против Украины уже 159 800 своих военных.
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