Генштаб сообщает о сложной обстановке на востоке и юге — вечерняя сводка

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Украинские ВСУ отразили ряд атак российской армии на нескольких направлениях. В частности, вблизи Богдановки под Бахмутом, а также у Роботиного Запорожской области. В течение суток на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 декабря.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Волфине, Юнаковка, Садки, Миропольское Сумской области; Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отразили 10 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Бердичи, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Чернобаевке Херсонской области и гражданским объектам города Херсон.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огненное поражение противнику. В течение суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

Как сообщалось, вечером 18 декабря во время воздушной тревоги в Кривом Роге были слышны взрывы. В регионе сработали силы ПВО — подразделением Воздушное командование "Восток" была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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