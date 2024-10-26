Генштаб сообщил, какая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток по всей линии фронта зафиксировано 90 боевых столкновений.

Российские военные активизировали использование авиации, в частности, управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны продолжают удерживать свои позиции и принимают все возможные меры, чтобы не допустить прорыва.

Об этом сообщает в Генштабе.

Сообщается, что оккупанты продолжают использовать артиллерию и авиацию в Черниговской и Сумской областях. Под обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хриновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Кроме того, вражеская авиация нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив две управляемые авиабомбы.

Согласно последним данным, враг совершил 18 авиаударов по территории Курской области, использовав 29 управляемых авиационных бомб (КАБ).

На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений, в ходе которых наши войска отразили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы продолжаются.

В Купянском направлении украинские воины успешно отразили пять штурмовых действий захватчиков вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки ведутся еще три боестолкновения. Враг активно использует авиацию, нанося удары КАБами по Песчаному, Глушковке, Загрызовому, а также неуправляемыми ракетами по Берестовому.

На Лиманском направлении оккупанты при поддержке авиации атакуют в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. С начала суток здесь уже зафиксировано 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются.

На Северском направлении захватчики дважды атаковали район Белогоровки, и одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении противник совершил шесть атак на позиции украинских войск вблизи Щербиновки, из которых три уже отбиты.

Самая острая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидового. Враг уже предпринял 20 попыток штурма украинских позиций, из которых 12 атак нашими защитниками отбиты. Оккупант также сбросил авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении продолжается одиннадцать боестолкновений в районах Измайловки, Степановки, Новодмитровки, Новоселидовки, Острого, Дальнего, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки. Семь вражеских штурмов уже отбиты.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Львов, использовав неуправляемые авиационные ракеты.

Напомним, военнослужащий с позывным "Осман" из 24ОШБ "Айдар" Станислав Бутянов выразил недовольство состоянием фортификаций в направлении Павлограда. Он отметил, что на этом участке дороги фортификации отсутствуют или недостроены в течение нескольких месяцев.

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